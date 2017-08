Prefeitura de Ponta Porã realizará leilões online de veículos e maquinários

A Prefeitura de Ponta Porã realiza no dia 16 de agosto, a partir das 15 horas, um leilão online de veículos e maquinários. O leilão será realizado através do portal www.casadeleiloes.com.br. As visitações aos lotes 01 a 18 e 19 a 20 poderão ser realizadas nos dias 14 e 15, de 07h30 às 10h30 e de 13h30 às 16h30.

Os lotes estão expostos para visitação na Escola Municipal Professora Marly Cavalheiro Rojas, situada a Rua Jorge Roberto Salomão, 891. No dia e horário da realização do leilão, as visitações são proibidas.

Os interessados em participar do leilão deverão encaminhar os documentos listados a seguir; Pessoa Física: Carteira de Identidade, CPF/MF e Comprovante de Residência. Pessoas Jurídicas: Contrato Social, CNPJ/MF, Carteira de Identidade e CPF/MF do representante legal da Empresa. Os interessados deverão estar com seu CPF/CNPJ em situação regular junto a Receita Federal, bem como com seu endereço atualizado ou em processo de atualização na Receita Federal. Os lances já podem ser realizados através do endereço online www.casadeleiloes.com.br