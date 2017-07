Prazo para saque das contas inativas do FGTS termina hoje

Sem susto: Corra, pois só em casos específicos será estendido o prazo para saque do FGTS inativo (Deagreez/Thinkstock)

São Paulo – Termina nesta segunda-feira (31) o prazo do saque de contas inativas do FGTS. A Caixa vai assegurar o saque apenas para trabalhadores que formalizarem o pedido até hoje.

Contudo, essa garantia, segundo o banco, é só para os casos que dependem exclusivamente da Caixa, como inconsistências no cadastro do trabalhador no FGTS que precisam ser corrigidas. Ainda assim, a documentação necessária para a correção deve ser apresentada até esta segunda-feira.

Já problemas que dependem de correções externas, como a ausência do registro de desligamento na carteira de trabalho ou se os empregadores deixaram de efetuar os depósitos na conta do trabalhador, não conseguirão fazer o saque, caso não tenham solucionado o problema até agora.

A manifestação de intenção do saque pelo trabalhador pode ser feita nas agências do banco, por adesão no site e também pelo 0800 726 2017.

O prazo necessário para a liberação dos valores aos trabalhadores que comparecerem às agências hoje será de cinco dias úteis, diz o banco em nota.

A Caixa pagou mais de 43 bilhões de reais para 25,37 milhões trabalhadores beneficiados pela Lei 13.446/2017. O valor pago, até o dia 20, equivale a 98,64% do total disponível para saque (43,6 bilhões de reais).

Contudo, o número de trabalhadores que sacaram os recursos das contas do Fundo de Garantia representa 84% das 30,2 milhões de pessoas inicialmente beneficiadas pela medida. Ou seja, 16% dos beneficiados ainda não sacaram um montante de 6 bilhões de reais, de acordo com o último balanço divulgado pelo banco.

Prorrogação do prazo

O prazo para saque de contas inativas do FGTS será prorrogado até o final de dezembro deste ano apenas para trabalhadores que comprovarem que não puderam ir até as agências do banco sacar o dinheiro durante todo o cronograma, que começou no dia 10 de março. É o que prevê o decreto nº 9.108, assinado pelo presidente Michel Temer no dia 26 de julho. Contas inativas do FGTS: Descubra com a Racon como usar o dinheiro de forma inteligente Patrocinado

A Caixa Econômica Federal informou, em nota, que a regulamentação e publicação das normas relacionadas ao decreto, como quais casos exatamente, terão o prazo estendido, e como o trabalhador poderá comprovar a impossibilidade de realizar o saque, serão divulgadas hoje.