Prazo para declaração do Imposto de Renda começa amanhã em todo país

Começa amanhã (2) o prazo para declaração do Imposto de Renda 2017. Quanto antes o contribuinte declarar os rendimentos à Receita Federal, mais cedo recebe a restituição que começa a ser depositada em junho.

O período de entrega vai até as 22h59 (horário de Mato Grosso do Sul) do dia 28 de abril. Ainda não foram divulgados os números de contribuintes que devem realizar a declaração em Mato Grosso do Sul.

O programa gerador da declaração já está disponível e pode ser baixado no computador, celular ou tablet. O link está disponível aqui.

Quem recebeu rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70 é obrigado a declarar, além de quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil; quem obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto, ou fez operações em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros.

Em relação a declaração de renda da atividade rural, deve declarar o contribuinte que teve renda bruta superior a R$ 142.798,50; queira compensar prejuízos do ano-calendário de 2016 ou posteriores; ou teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil.

No ano passado, das 381 mil pessoas que teriam que declarar, 378.844 o fizeram. Quem não declara, paga multa de 1% do imposto devido, limitada a 20% ou o mínimo de R$ 165,74.