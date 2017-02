Petrobras corta compra de gás da Bolívia e põe em risco finanças de MS

A Petrobras reduziu drasticamente a compra de gás natural produzido na Bolívia e, por consequência, derrubou a arrecadação do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) para os cofres estaduais. A queda na receita, que já ocorria por conta da crise econômica, coloca em risco as finanças do Estado.

Preocupado com a situação, o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), planeja viagem a Brasília (DF) para tentar reverter o quadro. “Em 2016, caiu um pouco, mas em 2017 fecharam o duto”, afirma o chefe do Executivo.

Conforme a Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda), no ano passado, o governo arrecadava por mês R$ 79,3 milhões com o ICMS do gás boliviano, que passa por Mato Grosso do Sul pelo gasoduto. O montante representava 11,51% do total recolhido com o tributo. Em janeiro deste ano, arrecadação caiu pela metade, R$ 38,6 milhões – 5,67% do que o Estado recebe com a cobrança do imposto.

Entre 2015 e 2016 também houve queda. Há dois anos, o Estado arrecadava mensalmente R$ 107.376.273 com o ICMS do gás – eram 16,60% da receita do imposto (veja no gráfico).