Pela sétima vez seguida, Mega-Sena acumula e pagará R$ 75 milhões

E mais uma vez, pela sétima vez seguida, ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena. O sorteio aconteceu no sábado (15), no município de Canelas, no Rio Grande do Sul. O prêmio, que era de R$ 65 milhões, acumulou e agora pode pagar R$ 75 milhões na próxima quarta-feira (19).

As dezenas sorteadas foram: 10 - 15 - 16 - 19 - 28 – 35

A Mega-Sena está sem acertador há sete sorteios. Ao todo, 127 apostas acertaram a quina e levarão R$ 30.856,70 cada uma. Já a quadra teve 9.277 apostas ganhadoras que receberão R$ 603,45 cada um. A arrecadação total é de mais de R$ 67 milhões.

Quem pretende levar os R$ 75 milhões no próximo concurso pode fazer as apostas até às 19h (de Brasília) do dia do próximo sorteio em qualquer lotérica do País. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do Brasil.