Parcela do 13º para aposentados soma R$ 176 milhões no Estado

No Estado, 287.137 segurados da Previdência serão contemplados com os valores - Valdenir Rezende / Correio do Estado

Aposentados e pensionistas começam a receber a antecipação do décimo terceiro salário a partir de sexta-feira. Em Mato Grosso do Sul, 287.137 segurados serão contemplados com a primeira parcela do abono anual, que equivale ao montante de R$ 176 milhões.

O depósito da gratificação será realizado junto da folha de pagamento mensal do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que segue até o dia 8 de setembro, conforme a Tabela de Pagamentos de Benefícios 2017.

No País, mais de 29,2 milhões de beneficiários receberão a primeira parcela do abono anual, que corresponde a 50% do valor do 13º e representa uma injeção extra na economia de pelo menos R$ 19,8 bilhões nos meses de agosto e setembro.

Não haverá desconto de Imposto de Renda (IR) nesta primeira parcela. De acordo com a legislação, o IR sobre o 13º somente é cobrado em novembro e dezembro, quando será paga a segunda parcela da gratificação natalina.

Os segurados que estão em auxílio-doença também recebem uma parcela menor que os 50%.