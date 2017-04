Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena vai a R$ 65 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.920 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (12) em Canela, no Rio Grande do Sul.

Veja as dezenas sorteadas: 25 - 31 - 33 - 39 - 43 - 45.

A quina teve 90 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 45.091,85. Outras 6.586 apostas acertaram a quadra e vão ganhar R$ 880,27 cada uma.

A estimativa de prêmio do próximo sorteio, que será realizado no sábado (15), é de R$ 65 milhões.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.