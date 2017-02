MS tem concursos 10 abertos e salários que chegam a R$ 6,9 mil

A semana começa com 10 processos seletivos abertos em Campo Grande. Há vagas para cidades em todas as regiões do Estado e para diversas formações. Para quem ainda não é formado, há pelo menos 230 vagas para estagiários ou aprendizes. São 200 oportunidades para estagiários da Prefeitura e 30 para aprendizes em órgão do governo do Estado.

Já entre as oportunidades com salários mais altos estão o processo seletivo para médico da Prefeitura de Japorã, com salário-base de R$ 6.9 mil.

Conselho Regional de Biologia

O Conselho Regional de Biologia da 1ª Região, que abrange os Estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, abriu concurso público para a contratação de pessoal em cargos que exigem formação de níveis médio ou superior. Em Campo Grande, há uma vaga para Técnico/Auxiliar - Administrativo. O salário-base é de R$ 3.292,15.

A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 09 de fevereiro às 16 horas de 17 de março de 2017, exclusivamente pela internet, no site da banca VUNESP - www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição será de R$ 60,00 para o cargo de nível médio e R$ 90,00 para funções de nível superior. (Veja o edital)

Prefeitura de Eldorado

A Prefeitura de Eldorado, a 444 quilômetros de Campo Grande, abriu processo seletivo para a contratação de professores temporários. As inscrições serão nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2017, na Escola Municipal Sebastião de Paula, no horário de 7h as 11h.

Os inscritos serão selecionados por meio de entrevista, que provavelmente acontecerá no dia 9 de fevereiro de 2017. (Veja o edital)

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) vai abrir mais de 80 vagas para professores neste ano. São oportunidades para diversas áreas e em vários campi da instituição. Os vencimentos podem chegar até R$ 9,5 mil para quem tem titulação em nível de doutorado. (Veja a matéria completa)

Pelo edital 105 de 28 de dezembro de 2016 serão selecionados profissionais para o cargo de Professor do Magistério Superior da UFMS. Ao todo, são mais de 70 vagas.

Inscrições: para o primeiro período de inscrições de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2017

para o segundo período de inscrições: de 27 a 31 de março de 2017



Prefeitura de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande abriu seleção para preencher 40 vagas de residência médica na especialidade de medicina de família e comunidade.

As inscrições podem ser feitas até a próxima quarta-feira (8), no site www.consesp.com.br, onde também está disponível o edital. O valor da inscrição é R$100. (Veja o edital)

Japorã

A prefeitura de Japorã -cidade a 477 quilômetros de Campo Grande- está com dois processos seletivos abertos.

O primeiro processo seletivo é para profissionais com ensino superior com 17 vagas e salário de até R$ 6,9 mil. Os profissionais devem ter registro no conselho correspondente à profissão. As inscrições através da entrega de envelope não lacrado contendo o currículo e demais documentos) serão realizadas pessoalmente ou por procuração, gratuitamente nos dias 6 e 7 de fevereiro, no horário das 8h às 12 horas. Departamento de Recursos Humanos, na Avenida Deputado Fernando Saldanha s/nº, Centro. (Veja o edital)

Enfermeiro (4 vagas - R$ 2.350,00 – 40 horas);

Médico Clínico Geral (1 vaga - 6.950,00 – 20 horas);

Farmacêutico (2 vagas - 1.200,00 – 20 horas);

Cirurgião Dentista (2 vagas - R$ 2.860,00 – 40 horas);

Educador Físico (1 vaga - R$ 1.300,00 – 20 horas);

Assistente Social (3 vagas – R$ R$ 1.800,00 40 horas);

Nutricionista (1 vaga - 3.000,00 – 30 horas);

Psicologa (2 vagas - R$ 1.800,00 – 40 horas);

Fisioterapeuta (1 vaga)

O segundo processo com inscrições abertas é para a contratação de profissionais das áreas de saúde e meio ambiente. No total, são 15 vagas e o processo seletivo consistirá de análise de currículo.

As inscrições (através da entrega de envelope não lacrado contendo o currículo e demais documentos) serão realizadas pessoalmente ou por procuração, gratuitamente, entre 9 a 10 de fevereiro, no horário entre 8h e 12h, no Departamento de Recursos Humanos, Avenida Deputado Fernando Saldanha s/nº, Centro de Japorã. (Veja o edital)

Auxiliar técnico de consultório (3 vagas/Ensino fundamental completo e experiência na área) – vencimentos: R$ 937,00 -40h semanais

Auxiliar Técnico de Enfermagem (3 vagas/Ensino fundamental, com Curso de Auxiliar de

Enfermagem com registro no Coren) – vencimentos: R$ R$ 937,00 -20h semanais

Agente Comunitário de Saúde (6 vagas/Ensino fundamental completo. Residir na área da

comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital) – vencimentos: R$ 1.014,00 -40h semanais

Técnico Agrícola (3 vagas/Ensino médio profissionalizante (curso técnico) e registro no órgão de classe.) – vencimentos: R$ 937,00 -40h semanais

Prefeitura de Ladário

A prefeitura de Ladário, cidade a 435 quilômetros de Campo Grande, abriu processo seletivo simplificado para profissionais de nível médio e fundamental completo para atender as necessidades excepcionais e temporárias no ano letivo de 2017

As vagas são para os cargos:

Assistente de Apoio Educacional I: Ensino Médio Completo – 40 horas R$ R$ 937;

Inspetor de Alunos: Ensino Médio Completo – 40 horas R$ R$ 937;

Assistente de Educação Infantil: Ensino Médio Completo com capacitação

específica para função – 40 horas R$ R$ 937;

Monitor de ônibus: Ensino fundamental completo – 40 horas R$ R$ 937;

Agente de Limpeza e Conservação: Ensino fundamental completo – 40 horas R$ R$ 937;

Agente de Merenda: Ensino fundamental completo – 40 horas R$ R$ 937;

Motorista de Veículos Leves: Nível Fundamental Completo, possuir CNH categoria “B” – 40 horas R$ R$ 937.

A seleção compreende duas etapas: avaliação de títulos e entrevista técnica. Os candidatos interessados deverão preencher a ficha de inscrição, que estará disponível no endereço eletrônico: www.ladario.ms.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/assomasul/, no período de 7 a 9 de fevereiro de 2017. (Veja o edital)

Estágio

Prefeitura de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande abriu seleção para estagiário de pedagogia. São 200 vagas com carga horária de 20 horas semanais. A remuneração será de R$ 937 com vale-transporte e seguro de vida.

As inscrições gratuitas podem ser feitas até as 10h da sexta-feira (10). A inscrição deve ser feita pelo link Programa Municipal de Estágio, no Portal da Prefeitura, onde o candidato deverá preencher o formulário de inscrição. (Veja o edital)

Governo do Estado

A Sedhast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho) abriu processo seletivo para contratação de 30 jovens aprendizes que irão atuar em atividades administrativas.

O processo seletivo será realizado na Rede Solidária II, entre os dias 6 e 7 de fevereiro, das 8h às 17h. Serão selecionados apenas jovens de 14 a 24 anos. A remuneração dos trabalhos é calculada sobre o salário mínimo vigente de R$ 937, considerando-se a carga horária de 6h diárias.(Veja o edital)

Prefeitura de Ribas do Rio Pardo

A prefeitura de Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande abriu processo seletivo para a contratação de estagiários. As vagas são para estudantes matriculados e com frequência regular em curso de educação superior.

Os interessados deverão se cadastrar no site eletrônico do IEL/MS (www.sne.iel.org.br/sne/ms), entregando, posteriormente, os documentos requeridos por este Edital, à Secretaria Municipal de Administração de Ribas do Rio Pardo/MS, localizada na Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, Centro, que estará recebendo os documentos, entre os dias 06 e 08 de fevereiro de 2017, das 7h às 13h.