MS está entre os 4 estados que menos perderam empregos formais em 2016

Empregos com carteira assinada em Mato Grosso do Sul tiveram queda menor em 2016 na comparação com outros Estados (Foto: Arquivo)

Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os estados que tiveram quedas menores no nível de empregos formais em 2016, com percentuais entre 0,22% e 2,09%, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

No geral, segundo o MTE, o mercado de trabalho no Brasil encolheu em 1,32 milhão de vagas no ano passado. Em números absolutos a queda foi menor que em 2015, quando o saldo negativo foi de 1,53 milhão de vagas de trabalho.

Estimativas divulgadas pelas empresas de consultoria, a Tendências e GO Associados, apontam que só a partir de 2021 o Brasil deverá recuperar o nível de estoque de empregos formais do final de 2014, quando o país vivia uma situação considerada de quase pleno emprego.

De acordo com os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, desde janeiro de 2015 o Brasil perdeu 2,07 milhões de vagas com carteira assinada.