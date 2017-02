Mega-Sena acumula novamente e prêmio pode chegar a R$ 35 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.901 da Mega-Sena, cujo sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira, dia 08 de fevereiro, em Itabira, Minas Gerais.

Veja as dezenas sorteadas: 11 - 12 - 26 - 30 - 37 - 53.

A quina teve 60 apostas ganhadoras, e cada uma vai levar R$ 46.078,62. Outras 4.645 apostas acertaram a quadra e vão receber R$ 850,28.

O prêmio estimado para o concurso 1.902, a ser realizado no sábado (11), é de R$ 35 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19 horas (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.