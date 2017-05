Mega-Sena acumula em R$ 40 milhões

Ninguém acertou as dezenas do sorteio 1.925 da Mega-Sena, realizado às 20h (horário de Brasília) do sábado (29), em Franco da Rocha (SP). A expectativa do prêmio acumulado para o próximo sorteio é de R$ 40 milhões.



Veja as dezenas sorteadas: 01 - 17 - 38 - 43 - 45 - 47.



A Quina teve 50 acertadores, e cada um levou R$ 53.604,54. Outras 5.258 apostas ganharam a Quadra, com R$ 728,20 para cada.



Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.