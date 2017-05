Mega-Sena acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 65 milhões

As três principais loterias sorteadas pela Caixa Econômica Federal (CEF) na noite do último sábado (27), em Santo Antônio de Jesus, interior da Bahia, acumularam. A Mega-Sena, que os números do concurso 1934, pode pagar R$ 65 milhões na próxima quarta-feira (31).



Mesmo que ninguém tenha acertado as seis dezenas da Mega, 105 pessoas estiveram perto disso e vão receber pouco mais de R$ 30 mil cada por terem acertado cinco das dezenas sorteadas. A loteria Quina também não registrou ganhador e, por isso, o prêmio para o sorteio de segunda-feira (29) aumentou para R$ 9 milhões. No sorteio de sábado, 164 pessoas acertaram quatro das dezenas sorteadas na Quina e cada uma vai levar R$ 3,3 mil.



A terceira loteria sorteada, mas que também acumulou por não haver ganhador, foi a Timemania. Para o próximo sorteio, na terça-feira (31), o valor do prêmio será de R$ 24,2 milhões.



Confira os números sorteados no sábado (27):

Mega-Sena: 08, 23, 35, 39, 56, 59.

Quina: 14, 27, 44, 49, 50.

Timemania: Palmeiras (SP) - 08, 16, 24, 45, 50, 55, 76.