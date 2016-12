Mega-Sena acumula, e próximo concurso deverá pagar R$ 9,6 milhões

Concurso 1.883

A Mega-Sena acumulou o prêmio do concurso 1.883 nesta quarta-feira (7). O próximo sorteio poderá premiar com R$ 9,6 milhões. Os números sorteados foram: 16-27-28-47-59-60.

Os sorteios da Mega-Sena são promovidos pela Caixa Econômica Federal duas vezes por semana, às quarta-feiras e aos sábados. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50. Quem quiser participar, pode comprar seu bilhete até às 19h do dia do sorteio [no horário de Brasília], em qualquer lotérica do Brasil.

Para a aposta simples, de apenas seis números, a probabilidade de ganhar é 1 em 50 milhões, mais precisamente de 1 em 50.063.860, de acordo a Caixa. Já para a aposta máxima, de 15 números, com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acerto é de 1 em10 mil.

Mega da Virada

As apostas para o sorteio da Mega da Virada já podem ser feitas. A estimativa inicial do prêmio é de R$ 200 milhões. No ano passado, seis apostas acertaram os seis números sorteados e cada uma levou R$ 41.088.919,05.