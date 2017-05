Mega-Sena acumula e deve pagar prêmio de R$ 30 milhões no sábado

A Caixa realizou na noite desta quarta-feira, dia 17 de maio, o sorteio do concurso 1.931 da Mega-Sena na cidade de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. As dezenas sorteadas foram: 02-08-09-15-22-34. Não houve acertadores, e o prêmio acumulou em R$ 30 milhões.

A Quina teve 131 acertadores. Cada um levou R$ 19.252,27. Já a Quadra vai pagar R$ 404 para cada um dos 8.918 apostadores que ganharam.

A expectativa de prêmio era de R$ 24 milhões para quem acertasse as seis dezenas. Se aplicado na poupança, o prêmio renderia cerca de R$ 120 mil por mês. Com o valor, seria possível comprar ainda 160 carros de luxo.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.