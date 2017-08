Mais de 9,8 mil vagas de concurso abertas, CONFIRA AQUI

Pelo menos 9.830 vagas estão abertas para inscrições em todas as regiões do país. O concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Alagoas é o que reúne mais oportunidades, com 1.150 vagas para os cargos de oficial e soldado.

As inscrições ficam abertas até quarta-feira (30) no site do Cebraspe e custam R$ 95. Os vencimentos chegam a R$ 6 mil, mas quem quer salário ainda mais alto vai precisar recorrer ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que abre hoje (28/8) as inscrições para 20 vagas de juiz federal substituto com remuneração de R$ 27.500, a maior oferecida entre os concursos abertos no país.

Na Bahia, são 519 vagas. Além das 324 vagas nas universidades federais, a Prefeitura de Brumado, que reúne 110 oportunidades com remuneração de até R$ 10 mil. As inscrições vão até zero hora dessa quinta-feira (31) no site da MSM Consultoria (https://goo.gl/U58ath). A prefeitura de Irecê completa a quantidade de vagas reunindo 85 oportunidades para profissionais de nível médio e superior. Interessados podem se inscrever no site www.fundacaocefetbahia.org.br/pmi/2017/selecao.asp, até dia 10 de setembro.