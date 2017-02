JBS encerra atividades em unidade com 210 trabalhadores em Coxim

O JBS encerrou hoje as atividades da unidade de abate de carnes em Coxim - distante 260 km de Campo Grande. De acordo com a empresa, os 210 trabalhadores terão a opção de serem transferidos para outras cidades.

A empresa afirmou, em nota, que o fechamento é consequência do término do contrato de sublocação da unidade. "Após tentativas de negociação com a locatária do estabelecimento, não foi possível chegar a um acordo que permitisse a manutenção da operação em Coxim".

O JBS arrendou o frigorífico pertencente a River Alimentos em 2012, com capacidade para abater 450 cabeças de gado por dia. Na época, a empresa arrendou várias plantas frigoríficas e foi bastante criticada por pecuaristas, devido ao monopólio do setor.

Ainda conforme a nota, os 210 colaboradores que realizavam atividade de abate terão a possibilidade de transferência para outras unidades. Os que não puderem ou não aceitarem a transferência, serão desligados "de acordo com aquilo que prescreve a legislação".

Setor - Desde o ano passado o setor frigorífico enfrenta dificuldades de mercado e consequentemente, o fechamento de plantas tem sido mais frequente. Apesar de o JBS ter outra alegação para o encerramento das atividades em Coxim, a Assocarnes (Associação de Frigorífico) afirma que o mercado está em crise.

O presidente João Alberto Dias, disse hoje ao Campo Grande News, que em um cenário com recessão no setor e queda na demanda pelo produto, o funcionamento de industrias grandes fica cada vez mais difícil. "A indústria de certo porte tem custo elevado e se a demanda não volta a crescer, isso leva ao estrangulamento".

Alegando, circunstâncias desfavoráveis da economia, João acredita que várias empresas devem "estar passando por essa situação, mas algumas ainda conseguem tocar os negócios de uma forma muito apertada, outras não".