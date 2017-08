JBS abre 95 vagas de emprego para MS e outros 4 Estados

A JBS Novos Negócios, que reúne as operações que estão relacionadas de forma direta e indireta com o core business da companhia, anuncia a abertura de 95 vagas de emprego para os Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.

Além das vagas operacionais nas fábricas, as oportunidades também são para posições como analista contábil, supervisor administrativo, motorista carreteiro, entre outras, para as seguintes unidades de negócios: Ambiental, Biodiesel, Embalagens Metálicas, Higiene & Limpeza, Novaprom, Trading, Transportadora e Natural Casings.

Os candidatos devem entrar em contato com a unidade de negócios de interesse para checar as vagas em aberto e agendar a entrevista. Em todos os negócios, os investimentos fazem parte do plano estratégico de crescimento das unidades e estão em conformidade com o orçamento projetado para o período.



Telefones

Ambiental – (14) 3511 - 2773

Biodiesel – (14) 3533 – 2671 / (66) 3419- 5558

Embalagens Metálicas – (14) 3511 - 2937

Higiene & Limpeza – (14) 3533 - 2671

Novaprom – (14) 3533 - 9858

Trading – (14) 3533 - 2671

Transportadora – (14) 3511 - 2904

Natural Casings – (62) 3272 - 1319