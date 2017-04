Horticultura orgânica é tema de reuniões em Ivinhema e em Dourados

Ao longo de abril serão realizadas duas reuniões, uma em Ivinhema e outra em Dourados. Esses encontros marcam o início das atividades do projeto "Horticultura Agroecológica - da terra à mesa do consumidor no Estado de Mato Grosso do Sul (ProHorta)".

O ProHorta coordenado pela Embrapa Agropecuária Oeste, dentro de uma integração interinstitucional, pretende gerar soluções tecnológicas para a consolidação da produção agroecológica de hortaliças nas condições de Mato Grosso do Sul.

A primeira reunião de integração interinstitucional acontece nesta quinta-feira, 20 de abril, às 9hs, em Ivinhema, na Secretaria Municipal de Agricultura de Ivinhema.

A segunda reunião, será realizada em Dourados, na quinta-feira, 27 de abril, às 9hs, na Secretaria Municipal de Dourados. "

Esses encontros iniciais servirão para apresentar o projeto, fortalecer as parcerias (promover a aproximação entre os representantes das diferentes instituições) e identificar os produtores colaboradores para a instalação das Unidades de Referência (UR) do projeto", explica o coordenador do projeto e pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Ivo de Sá Motta.

A estratégia de ação deste projeto prevê a pesquisa participativa, em que os agricultores tem uma participação ativa no processo de pesquisa e transferência de tecnologias. Para tanto, em cada comunidade trabalhada, será identificado e convidado um produtor experimentador (colaborador).

Ele explica que os produtores colaboradores que sediarão as Unidades de Referência (inicialmente uma em Dourados e outra em Ivinhema) serão os produtores multiplicadores das tecnologias.

"Esses produtores, além do cuidado dedicado com as suas hortas no dia-a-dia da propriedade, precisam ser receptivos as novas tecnologias e receber outros produtores em suas propriedades para demonstrar e explicar o que as novas tecnologias trouxeram de impactos e benefícios para suas produções", explica Ivo.

Outro ponto importante, destacado por Ivo, que a participação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e das Associações/Cooperativas de agricultores, é que desempenham um papel fundamental no avanço do projeto, por meio da participação dos Comitês Pró-Hortifruti.

O projeto ProHorta foi aprovado junto ao Portifólio Sistemas de Base Ecológica, junto ao Macroprograma 6 da Embrapa que contempla o público da agricultura familiar.

"Os Comitês Pró-Hortifruti terão sua área de atuação nos municípios e serão constituídos por representantes das instituições: Agraer, Sepaf, Secretaria Municipal de Agricultura, Instituições de Ensino (UFGD, UEMS, IFMS e/ou Escolas Agrícolas) e Associações de Agricultores (APOMS e Associações/Cooperativas Locais de Agricultura Familiar), Embrapa Agropecuária Oeste e Embrapa Hortaliças, Sebrae e Senar.

Para Ivo, o projeto deverá no curto prazo contribuir com o fortalecimento do comércio direto local. "Espera-se contribuir com o desenvolvimento e a organização dos agricultores familiares e da produção em canais curtos (Feiras de Produtores, PAA, PNAE e cestas) assim como a consolidação do processo de certificação.

Na medida que os produtores identificarem oportunidades e cultivos que se destacam na região, poderão ser viabilizadas opções para "exportação" para outras regiões", conclui Ivo.