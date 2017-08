Governo quer baixar valor do salário mínimo para 2018

Imagem google

O governo quer baixar em R$ 10 o valor do salário mínimo para o ano que vem. A medida depende agora de aprovação do Congresso. O valor previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do ano que vem era de R$ 979,00, mas agora passou a R$ 969,00, segundo os novos cálculos do governo.

Hoje, o salário mínimo é de R$ 937. A mudança foi divulgada pelo Ministério do Planejamento. Com a redução, o governo espera economizar R$ 3 bilhões no ano que vem.





Atualmente, cerca de 45 milhões de pessoas no Brasil recebem salário mínimo, entre elas aposentados e pensionistas, cujos benefícios são, ao menos em parte, pagos pelo governo federal, já que aPrevidência é deficitária.



Nessa terça, o governo propôs elevar o teto para o rombo das contas públicas em 2017 e 2018 para até R$ 159 bilhões e anunciou uma série de medidas para aumentar a arrecadação e reduzir custos, entre elas o adiamento de reajustes a servidores e a criação de um teto salarial para o serviço público.