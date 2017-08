Governo investe R$ 1,1 milhão na construção de duas pontes de concreto em Ivinhema

Imagem: Ilustração/Governo MS

Com investimento de R$ 1,1 milhão, o Governo de Mato Grosso do Sul constrói duas pontes de concreto armado em Ivinhema. Uma fica sobre o córrego Zezão e outra sobre o córrego Moacir Nocet. As construções, para o governador Reinaldo Azambuja, objetivam o desenvolvimento e o progresso da região. “Pontes são alternativas de transporte e produção”, afirma o gestor.

A primeira das travessias tem custo R$ 496 mil e conta com contrapartida da União, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Com 8,5 metros de comprimento por seis de largura, a passagem fica na estrada municipal Gleba Azul, sobre o córrego Zezão, sentido Deodápolis. A segunda tem 20 metros de extensão por seis de largura e está localizada na estrada municipal Gleba Ubiratan, sobre o córrego Moacir Nocet, sentido Naviraí – custo de R$ 665,5 mil.

Segundo ele, o Estado prevê investir mais de R$ 104 milhões em 90 pontes de concreto em 39 municípios de Mato Grosso do Sul. “Dessas 90 pontes, 31 já entregamos, 21 estão em execução e outras 38 passam por processo de licitação. Vamos totalizar o maior número de pontes de concreto já construídas em Mato Grosso do Sul. Isso significa desenvolvimento, progresso e, principalmente, integração entre nossos municípios”, pontuou o governador.

As pontes pensadas pelo Governo do Estado para promover a integração dos municípios vão atender várias regiões do Estado. Na região Leste, por exemplo, as pontes de concreto chegam a Batayporã, Ivinhema e Novo Horizonte do Sul. (As informações são da Subcom).