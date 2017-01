FGTS: veja o passo a passo para consultar o saldo pelo celular

A partir de março, o trabalhador poderá sacar o dinheiro do FGTS que estiver em contas inativas até 31 de dezembro de 2015. Mas antes de fazer o resgate, é preciso consultar se há saldo disponível. Além do site e agências da Caixa Econômica, é possível fazer a consulta pelo próprio celular.

O aplicativo do FGTS pode ser baixado nos smartphones e tablets com versões compatíveis aos sistemas Android, iOS e Windows. Há uma série de apps disponíveis com o nome FGTS, mas o aplicativo oficial leva o nome da Caixa Econômica Federal.

No sistema Android, mais de 1 milhão de pessoas já baixaram o aplicativo. No iOS, o aplicativo da do FGTS aparece entre os mais baixados. Além de acessar o saldo de suas contas, é possível atualizar seu endereço e localizar pontos de atendimento pelo celular.

Veja abaixo o passo a passo para visualizar seu saldo pelo aplicativo do FGTS:

PASSO 1: É seu primeiro acesso?

Quem ainda não possui a senha da internet, obtida pelo site da Caixa, deve escolher a opção “Primeiro Acesso”, que aparece na parte inferior da primeira tela do aplicativo. Quem já possui o cadastro pode fazer o login da forma como é feito pela web.

Primeira tela de acesso do aplicativo FGTS (Foto: Reprodução/Caixa)

Aceite os termos do contrato

Após clicar nesta opção, o trabalhador precisa ler e aceitar as condições estabelecidas no contrato da Caixa Econômica para prosseguir.

Termos de contrato do aplicativo FGTS (Foto: Reprodução/Caixa)

Digite seu NIS

O NIS (PIS/Pasep) é o número de identificação social do trabalhador e pode ser consultado nos extratos do FGTS, no Cartão do Cidadão ou na própria carteira de trabalho. Digite o número sem pontos e sem hífen.

Tela para digitar no NIS no aplicativo FGTS (Foto: Reprodução/FGTS)

Preencha seus dados pessoais

Em seguida, preencha seus dados pessoais: nome completo, nome da mãe, data de nascimento, CPF etc. O nome de sua mãe deve ser exatamente o mesmo registrado na Carteira de Trabalho. Já o número do RG deve ser preenchido sem o último dígito. Clique em “próximo”.

Dados pessoais no aplicativo FGTS (Foto: Reprodução/Caixa)

Crie uma senha

Sua nova senha deve conter entre 6 e 8 caracteres alfanuméricos (números e/ou letras), como a criada pelo site da Caixa. Digite-a duas vezes, confirme e clique em cadastrar.

Nova senha no aplicativo FGTS (Foto: Reprodução/Caixa)

PASSO 2: Com a conta já cadastrada

Se seu cadastro já está feito, digite o seu número do NIS (PIS/Pasep) e a senha para consultar o FGTS. Nesta etapa, quem ainda não tiver uma senha da internet pode usar a senha do Cartão Cidadão.

Cadastro feito e login no aplicativo FGTS (Foto: Reprodução/Caixa)

Atualize seu endereço

Para continuar, você precisa atualizar seu endereço. Clique no ícone no canto superior esquerdo do seu celular e acesse o menu. Clique em “Atualizar endereço” e digite seu novo CEP. Depois, clique em “salvar endereço”.

Atualizar endereço no aplicativo FGTS (Foto: Reprodução/G1)

PASSO 3: Visualize seu saldo do FGTS

Com todas as etapas cumpridas anteriormente, faça o login com o número do NIS (Pis Pasep), que pode ser consultado na Carteira de Trabalho, e a senha. Se as informações estiverem corretas, você poderá visualizar suas contas e saldos do FGTS na tela do celular.

Esqueci minha senha. E agora?

Você vai precisar informar o número do seu NIS (PIS/Pasep). Em seguida, o aplicativo pedirá para você confirmar seus dados pessoais. O número da carteira de identidade (RG) não deve ter o último dígito. Já o nome da sua mãe deve ser igual ao da Carteira de Trabalho. Em seguida, você deverá escolher uma nova senha. Digite e aperte o botão "cadastrar".

Como vejo o extrato detalhado das minhas contas?

Para visualizar o extrato detalhado de cada uma, você deve clicar sobre a conta. Você também pode salvar seu extrato em um arquivo PDF.

Tela de extratos do aplicativo FGTS (Foto: Reprodução/Caixa)

Como saber se meu saldo poderá ser sacado?



Se seu saldo estiver em uma conta inativa (que teve o contrato de trabalho suspenso) até o dia 31 de dezembro de 2015, você poderá resgatar todo o valor desta conta. Os saques serão permitidos a partir de março, dentro de um calendário que será divulgado pelo governo.

Extrato detalhado do aplicativo FGTS (Foto: Reprodução/Caixa)

Como consulto postos de atendimento próximos?



Volte para o menu, no canto superior esquerdo da tela, e escolha o item correspondente. É possível encontrar o ponto mais próximo por sua localização atual ou pelo seu endereço, que foi informado no cadastro. Clique sobre um ponto de localização para acessar o mapa.

Postos de atendimento do aplicativo FGTS (Foto: Reprodução/Caixa)

