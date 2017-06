FÁTIMA DO SUL: agências da Caixa e outras 39 em MS vão abrir amanhã para saque do FGTS; confira

Para atender a demanda de saques das contas inativas de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), a Caixa Econômica Federal vai abrir 28 agências em cidades do interior e 11 em Campo Grande amanhã (10). Poderão retirar o dinheiro trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro.

Em Dourados abrem as agências das avenidas Joaquim Teixeira Alves e da Weimar Torres. Em Três Lagoas abrem as unidades da Rua Paranaíba e a da Rua Elvírio Mário Mancini, ambas no Centro.

PUBLICIDADE inRead invented by Teads

Os demais municípios com atendimento neste sábado são: Amambai, Rio Brilhante, Cassilândia, Miranda, Miranda, Aparecida do Taboado, Bonito, Corumbá, Aquidauana, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Coxim, Jardim, Fátima do Sul, Ivinhema, Maracaju, Chapadão do Sul, Bataguassu, São Gabriel do Oeste, Caarapó, Sidrolândia, Mundo Novo, Sonora e Nova Alvorada do Sul.

Em Campo Grande devem abrir 11 agências, localizadas nos seguintes pontos: Rua 13 de Maio (Agência Central), Avenida Bandeirantes, Avenida Coronel Antonino, Rua Barão do Rio Branco, Avenida Eduardo Elias Zahran, Avenida Mato Grosso, Avenida Marechal Deodoro (Aero Rancho), Avenida Júlio de Castilho e Avenida Gury Marques (em frente à rodoviária), Avenida Afonso Pena (em frente ao Sesc) e na Via Parque (Esquina com a Afonso Pena).

Conforme a Caixa Econômica, o horário de funcionamento será das 9h às 15h. Eles vão operar exclusivamente para atender demandas relativas ao FGTS. As agências também vão abrir duas horas mais cedo entre segunda e quarta-feira, de 12 a 14 de junho.

Em todo o país, 7,5 milhões de trabalhadores serão beneficiados nesta quarta fase de pagamento, os dados por Estado ainda não foram divulgados. Em julho começa a quinta e última etapa de saque para trabalhadores nascidos em dezembro.

Os saques de contas inativas vai até 31 de junho, sendo que essa é a data final para retirada dos dinheiro. A Caixa lembra que é importante ter a carteira de trabalho em mãos na hora de sacar o FGTS.

Como sacar - Os trabalhadores que têm Cartão Cidadão e a senha, que tem o recurso disponível no valor de até R$ 3 mil, podem sacar nos caixas de autoatendimento, correspondentes Caixa ou nas lotéricas.

Acima de R$ 3 mil os saques devem ser feitos nas agências. É preciso que o trabalhador esteja com documento de identificação e Carteira de Trabalho, ou outro documento que comprove a rescisão do contrato.

Para o caso de dúvidas e consulta de saldo, as informações podem ser acessadas no site da Caixa: www.caixa.gov.br/contasinativas ou pelo telefone 0800 726 2017.