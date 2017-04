Em MS, apenas 156 mil contribuintes declararam o Imposto de Renda

O prazo para declarar o Imposto de Renda referente a 2017 termina na próxima semana e até às 10h de hoje, 156.273 mil declarações de Mato Grosso do Sul haviam sido entregues à Receita Federal.

A estimativa é de que 390 mil declarações sejam recebidas no Estado, o que significa que até hoje, menos da metade do esperado foi entregue. Em todo o país, a previsão é de que 285 milhões pessoas declarem até o prazo final.

Os cidadãos que deixarem de prestar as informações ao fisco ficam sujeitos à multa de 1% do imposto devido, limitada a 20% ou o mínimo de R$ 165,74. No ano passado, das 381 mil pessoas que teriam que declarar, 378.844 o fizeram.

Quem recebeu rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70 é obrigado a declarar, além de quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil.

Em relação a declaração de renda da atividade rural, deve declarar o contribuinte que teve renda bruta superior a R$ 142.798,50; queira compensar prejuízos do ano-calendário de 2016 ou posteriores; ou teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil.

O programa gerador da declaração está disponível pela internet. Para quem precisa de ajuda e dúvidas na hora de realizar a declaração do Imposto de Renda, duas faculdades oferecem serviço gratuito. O prazo se encerra no dia 28 deste mês.