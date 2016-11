Dólar fecha em queda de 1%, a R$ 3,352, com mercado externo mais tranquilo

O dólar comercial fechou esta segunda-feira (21) em queda de 1,03%, a R$ 3,352 na venda. Apesar da queda, o dólar acumula ganho de 5,08% no mês. No ano, tem desvalorização de 15,10%.

A moeda norte-americana havia encerrado a semana passada com desvalorização de 0,16%.

Cenário externo

No exterior, o clima era de certa tranquilidade, após o pessimismo que envolveu o mercado nas últimas semanas depois da eleição de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos.

Economistas consultados pelo Banco Central, no Boletim Focus, aumentaram a estimativa da cotação que o dólar deve fechar 2016: foi de R$ 3,22 na semana passada para R$ 3,30 nesta semana.

Brasil: política e economia

No Brasil, investidores estavam preocupados com a situação financeira dos Estados e novas prisões de político influentes. O temor é que esse cenário possa atrapalhar a votação de medidas importantes para o governo no Congresso Nacional.

Além disso, o mercado também estava de olho no cenário político, após o ministro da Cultura, Marcelo Calero, pedir demissão do cargo, com o argumento de que tinha divergências com integrantes do governo do presidente Michel Temer.

Atuação do BC

O Banco Central brasileiro fez leilões no mercado de câmbio nesta sessão, mas reduziu a atuação.

Hoje o Banco Central realizou apenas um leilão de swap tradicional (equivalente à venda futura de moeda) para rolagem dos contratos que vencem no início de dezembro

Na semana passada, o BC intensificou a atuação no mercado de câmbio diante do salto do dólar, enquanto o Tesouro agiu no mercado de títulos públicos.