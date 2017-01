Dólar fecha em queda de 0,9% e vai a R$ 3,152, menor valor em três meses

O dólar comercial fechou em queda de 0,9%, nesta sexta-feira (27), cotado a R$ 3,152 na venda. Esse é o menor valor desde 26 de outubro, quando a moeda norte-americana encerrou o dia valendo R$ 3,142.

Com isso, o dólar acumula baixa de 0,96% na semana. Na véspera, a moeda havia subido 0,28%.

A sessão foi marcada por dados mais fracos que o esperado na economia dos EUA e por nova atuação do BC brasileiro no mercado de câmbio.

PIB dos Estados Unidos

O PIB (Produto Interno Bruto) dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anual de 1,9% no quarto trimestre, informou o Departamento de Comércio em sua primeira estimativa. O resultado representa uma forte desaceleração ante o ritmo de crescimento de 3,5% registrado no terceiro trimestre.

Com o dado mais fraco do que o esperado por analistas, a pressão na inflação tende a diminuir, reduzindo apostas de que o Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA) possa elevar os juros ainda mais.

Juros mais altos nos EUA podem atrair para lá recursos atualmente aplicados em países com taxas maiores, como o Brasil. Com isso, a tendência seria de alta do dólar por aqui.

Atuação do BC

O Banco Central brasileiro vendeu nesta sessão a oferta total de 15 mil contratos de swap tradicional (equivalente à venda futura de dólares).