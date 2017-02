Dólar fecha em alta de 0,33%, a R$ 3,13, de olho em reformas do governo

O dólar comercial fechou esta quinta-feira (9) em alta de 0,33%, cotado a R$ 3,13 na venda. Na véspera, a moeda norte-americana havia fechado praticamente estável, com leve ganho de 0,08%.

A sessão foi marcada por preocupações em relação ao cenário político brasileiro, nos Estados Unidos e na Europa.

Política no Brasil

A política voltou a ganhar as atenções no Brasil. Investidores acompanhavam os desdobramentos do inquérito da Polícia Federal, no âmbito da operação Lava Jato, que apontou indícios de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por parte do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

O temor no mercado era de que, com isso, votações de importantes projetos do governo sejam atrapalhadas, como a reforma da Previdência, considerada por investidores essencial para colocar as contas públicas em ordem.

Nesta quinta-feira, o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) foi eleito presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, que vai analisar a proposta de mudanças na aposentadoria enviada ao Congresso no fim do ano passado pelo governo.

Trump e eleições na Europa

No exterior, o mercado seguia preocupado com as eleições na Europa e com a condução do governo do presidente norte-americano, Donald Trump, que tem reforçado seu perfil protecionista.

Na França, o maior receio é de que a candidatura de Marine Le Pen, de extrema-direita, saia vitoriosa nas eleições para presidência do país. Pesquisa do JPMorgan mostrou que o euro pode cair rapidamente a um nível abaixo de US$ 1 caso Le Pen vença as eleições de maio.