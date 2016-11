Dólar fecha em alta de 0,13%, vendido a R$ 3,356, de olho na crise dos Estados

O dólar comercial fechou esta terça-feira (22) em alta de 0,13%, a R$ 3,356 na venda.

Nos quatro pregões anteriores, a moeda norte-americana havia cedido 2,58%. Na segunda-feira, a queda foi de 1,03%.

Com isso, a moeda tem alta de 5,22% no mês. No ano, acumula baixa de 14,98%.

Brasil: política e economia

O mercado estava atento ao resultado da reunião do presidente Michel Temer e do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com governadores nesta tarde, quando devem ser discutidas saídas para a atual crise dos Estados.

Um dia após anunciar um pacote de medidas para tentar melhorar as contas do Estado, o governo do Rio Grande do Sul decretou hoje estado de calamidade financeira na administração pública estadual, conforme decreto publicado no Diário Oficial. O decreto entrou em vigor nesta terça-feira.

Atuação do BC

Assim como na véspera, o Banco Central realizou apenas um leilão de swap tradicional (equivalente à venda futura de moeda) para rolagem dos contratos que vencem no início de dezembro.

Cenário externo

No exterior, o clima estava mais tranquilo, após o pessimismo que envolveu o mercado nas últimas semanas depois da eleição de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos.

Investidores temem que sua política econômica possa acelerar a inflação, fazendo com que o Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) eleve os juros.

Juros mais altos nos EUA poderiam atrair para lá recursos atualmente investidos em outros países onde os rendimentos são maiores, como é o caso do Brasil.

"Ainda estamos em compasso de espera, observando o que vai acontecer nos Estados Unidos. Mas a trégua favorece a correção do dólar aqui", disse o sócio da Omnix Corretora, Vanderlei Muniz, à agência de notícias Reuters.