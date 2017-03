Dólar cai 0,94% e fecha a R$ 3,072, menor valor em quase um mês

O dólar comercial fechou esta segunda-feira (20) em queda de 0,94%, cotado a R$ 3,072 na venda. É a segunda baixa seguida e o menor valor desde 23 de fevereiro (R$ 3,057). Na última sexta-feira (17), a moeda norte-americana havia caído 0,47%.

A trajetória de baixa do dólar, segundo analistas, era puxada pela sinalização do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, de que deve elevar os juros mais duas vezes neste ano, como esperado. Juros maiores no país podem atrair capitais aplicados em outras praças, como a brasileira.

Além disso, também havia a perspectiva de entrada de mais recursos no Brasil depois do leilão de aeroportos feito pelo governo brasileiro na semana passada, que levantou mais de R$ 3,5 bilhões.

O Banco Central realizou hoje mais um leilão de swap cambial tradicional, equivalente à venda futura de dólares.