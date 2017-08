Confira vagas de emprego em Nova Andradina, Batayporã, Bataguassu e Ivinhema

Imagem Reprodução

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) divulgou, na manhã desta segunda-feira (14), uma nova edição do boletim do emprego, com vagas para diversas cidades do Estado. O Nova News selecionou as oportunidades disponíveis nos municípios da região.

Nova Andradina - Advogado trabalhista; Analista de suporte de sistema; Auxiliar de almoxarifado; Desossador; Eletricista; Eletricista de instalações para aeronaves; Eletricista de instalações de veículos automotores; Enfermeiro; Fisioterapeuta geral; Guincheiro; Lombador em matadouro; Mecânico; Mecânico de manutenção de caminhão a diesel; Mecânico de manutenção de tratores; Mecânico de veículos; Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações; Operador de caldeira; Operador de produção de álcool; Operador de tratores diversos; Pedreiro; Soldador e Técnico agrícola. Informações na Rua Walter Hubacher, 1368, Centro, telefone (67) 3441- 3762.

Batayporã – Auxiliar de mecânico de autos; Borracheiro; Guincheiro; Lavador de veículos; Mecânico de manutenção de implementos agrícolas; Operador de tratamento de calda na refinação de açúcar e Operador de tratores diversos. Mais detalhes na Avenida Brasil, 2064, Centro, telefone (67) 3443-2577.

Bataguassu - Ajudante de reflorestamento; Auxiliar de topógrafo; Auxiliar geral de conservação de vias permanentes; Açougueiro; Balanceiro; Balconista de crediário; Motorista de caminhão pipa; Cortador de carne em matadouro; Enfermeiro do trabalho; Faxineiro; Líder da área florestal; Operador de caixa; Operador de rolo compactador; Recepcionista atendente; Sinaleiro de campo nas operações de máquinas e equipamentos de elevações; Técnico em segurança do trabalho; Vendedor pracista e Vigia. As pessoas interessadas devem comparecer na Avenida Aquidauana, 40, telefone (67) 3541- 2128.

Ivinhema - Técnico em manutenção de equipamentos de informática; Técnico de apoio ao usuário de informática; Tratorista agrícola; Operador de pá carregadeira; Motorista carreteiro; Mecânico de motor a diesel; Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas; Funileiro de veículos; Corretor de imóveis; Controlador de tráfego; Comprador; Churrasqueiro; Chapista de lanchonete; Balconista de açougue; Açougueiro e Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas. Detalhes na Avenida Honduras, 76, Bairro Guiray, telefone (67) 3442-4586.