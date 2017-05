Confira as ofertas do Sabadão da Economia do Mercado Julifran de FÁTIMA DO SUL

O Mercado Julifran Smart em Fátima do Sul realiza promoção toda semana, “QUARTA-FEIRA VERDE”, “QUINTA DO FILÉ”, “SEXTA DO PEIXE” E O “SABADÃO DA ECONOMIA”. Ofertas especiais para esta semana esperam por você. Vá até o Mercado Julifran e confira os preços, os melhores de Fátima do Sul e região.

SABADÃO DA ECONOMIA NO MERCADO JULIFRAN

CARNE COXAO DURO 16,99KG

CARNE CAPA CONTRA FILE 13,99KG

CARNE PONTA DE PEITO 12,99KG

MUSSARELA 17,99KG

MERCADO JULIFRAN ÓTIMOS PREÇOS E QUALIDADE

CERVEJA PROIBIDA 269ML 1,12

LINGÜIÇA FRIMESA TOSCANA 10,99KG

REFRIGERANTE COCA COLA 3LTS 5,99

MERCADO JULIFRAN COMPRE E ECONOMIZE