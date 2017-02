Confaz atualiza pauta fiscal dos combustíveis e gasolina fica estável em MS

O Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) atualizou a pauta fiscal dos combustíveis para o mês de março. De acordo com ato do Cotepe (Comissão Técnica Permanente) publicado no DOU (Diário Oficial da União), desta quarta-feira (22), o preço da gasolina e do etanol devem ficar estável em Mato Grosso do Sul.



A publicação é utilizada como guia de preço médio para os empresários do setor, a partir de 1° de março. A gasolina poderá passar, ao consumidor final, de R$ 3,774 para 3,7662 e o etanol, queda de R$ 3,1723 para R$ 3,1671, ambas variações insignificantes.



A publicação também informa o valor de outros combustíveis. O diesel S-10 de R$ 3,548 para 3,5215; óleo diesel se mantém em R$ 3,3619; o GLP de R$ 4,634 para R$ 4,6665 e o GNV permanece em R$ 2,3666.



Preços no Estado



De acordo com levantamento da ANP (Agência Nacional de Petróleo), entre 12 e 18 de janeiro, o preço médio da gasolina foi de: Campo Grande (R$ 3,555); Corumbá (R$ 3,859); Coxim (R$ 3,781); Dourados (R$ 3,865); Nova Andradina (R$ 3,804); Paranaíba (R$ 3,974); Ponta Porã (R$ 3,764) e Três Lagoas (R$ 3,973).



O preço da gasolina e dos outros combustíveis são livremente definidos pelo empresários e influenciado por diversos fatores. Os estabelecimentos repassam ao consumidor os custos de toda a cadeia do combustível como frete e mão-de-obra.