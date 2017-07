Concursos: 12 órgãos abrem prazo para 1,6 mil vagas na segunda-feira

Ilustração

Pelo menos 12 órgãos abrem inscrições, na segunda-feira (31), para 1.684 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 10.830 na Prefeitura de Jaíba (MG). Somente na Secretaria da Justiça e Cidadania do Ceará são 1 mil vagas.

Nos concursos para formação de cadastro de reserva, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Veja os órgãos que abrem inscrições:

Marinha

A Marinha divulgou dois editais de concursos públicos para um total de 21 vagas para professores. São 18 vagas para professor do magistério superior (CP-PMS) 2017 e 3 para a carreira de magistério superior – escola de guerra naval 2017. As inscrições podem ser feitas de 31 de julho a 22 de agosto pelos sites www.ensino.mar.mil.br e www.ingressonamarinha.mar.mil.br. As provas serão aplicadas no Rio de Janeiro e em Belém. A data e o horário ainda serão divulgados (veja a reportagem completa).

Prefeitura de Chapadão do Lageado (SC)

A Prefeitura de Chapadão do Lageado (SC) vai abrir concurso público para 3 vagas em cargos de níveis fundamental e superior. Os salários vão de R$ 1.321,11 a R$ 3.190,41. Os candidatos podem se inscrever de 31 de julho a 31 de agosto pelo site www.acesseconcursossc.com.br. A prova está prevista para o dia 17 de setembro (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura de Colorado do Oeste (RO)

A Prefeitura de Colorado do Oeste (RO) vai abrir processo seletivo para 8 vagas em cargos de níveis fundamental e médio. O salário é de R$ 937. As inscrições podem ser feitas nos dias 31 de julho e 1º de agosto, no auditório do CDA, localizado na Avenida Paulo de Assis Ribeiro, 4.132. A seleção será feita por meio de análise de currículos (veja o edital no site da prefeitura).

Prefeitura de Ipojuca (PE)

A Prefeitura de Ipojuca (PE) vai abrir processo seletivo para 72 vagas em cargos de nível médio. O salário é de R$ 1.381,50, além de auxílio alimentação. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ipojuca.pe.gov.br entre 31 de julho e 11 de agosto. A seleção será feita por meio de análise curricular, teste de aptidão física e curso de formação (veja o edital no site da prefeitura).

Prefeitura de Jaíba (MG)

A Prefeitura de Jaíba (MG) vai abrir concurso público para 310 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações chegam a R$ 10.830. As inscrições podem ser feitas de 31 de julho a 31 de agosto pelo site www.cotec.unimontes.br. A prova objetiva será aplicada em 1º de outubro. O concurso terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado por igual período (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura de Mâncio Lima (AC)

A Prefeitura de Mâncio Lima (AC) vai abrir processo seletivo para 52 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações vão de R$ 937 a R$ 3.500. As inscrições podem ser feitas de 31 de julho a 11 de agosto pelo site www.manciolima.ac.gov.br. A prova objetiva será aplicada em 27 de agosto. A seleção terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogada pelo mesmo período (veja o edital no site da prefeitura).

Prefeitura de São José do Xingu (MT)

A Prefeitura de São José do Xingu (MT) fará processo seletivo para 15 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações vão de R$ 1.043,73 a R$ 4.600,32. As inscrições podem ser feitas de 31 de julho a 11 de agosto pelo site http://assepublica.listaeditais.com.br. A prova está prevista para o dia 27 de agosto (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura de Serra do Mel (RN)

A Prefeitura de Serra do Mel (RN) vai abrir processo seletivo para 9 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 1.045,45 a R$ 2.225,51. As inscrições podem ser feitas nos dias 31 de julho e 1º de agosto na prefeitura, das 8h às 13h. A seleção será feita por meio de análise de currículos, experiência profissional e entrevista individual (veja o edital no site do Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte).

Prefeitura de Serranópolis (GO)

A Prefeitura de Serranópolis (GO) vai abrir processo seletivo para um total de 169 vagas de níveis fundamental e superior, sendo 135 imediatas e 34 para cadastro de reserva. As remunerações variam de R$ 937 a R$ 1.500. As inscrições podem ser feitas na sede da secretaria de educação, localizada na Rua Joaquim Maneco, 1, entre os dias 31 de julho e 4 de agosto. A seleção será feita por meio de avaliação curricular e de títulos (veja o edital no site da prefeitura).

Secretaria da Justiça e Cidadania do Ceará

A Secretaria da Justiça e Cidadania do Ceará divulgou edital de concurso público para 1 mil vagas de agente penitenciário. Os candidatos devem ter nível médio. O salário é de R$ 3.747,29. Os candidatos podem se inscrever de 31 de julho a 23 de agosto pelo site www.institutoaocp.org.br. A prova objetiva será aplicada na data provável de 1º de outubro (veja o edital no site da organizadora).

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guanhães (MG)

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guanhães (MG) vai abrir concurso público para 17 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 878,27 a R$ 3.903,15. As inscrições podem ser feitas de 31 de julho a 30 de agosto pelo site www.fumarc.com.br. Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva (veja o edital no site da organizadora).

