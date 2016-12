Conab doa 120 toneladas de sementes de milho a produtores de MS

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) está doando 120 toneladas de sementes de milho a 6 mil famílias de pequenos agricultores familiares de oito municípios de Mato Grosso do Sul. O produto será distribuído pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e pela Delegacia Federal de Desenvolvimento Agrário (DFDA).

Segundo a Conab, serão beneficiados agricultores familiares dos municípios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Sidrolândia, Nova Andradina, Naioque, Terenos e Itaquirai. As sementes serão utilizadas para o cultivo da safra 2016/2017.

As sementes de milho foram fornecidas pela Cooperativa de Agricultores Familiares da Região Centro Paulista (Cooperfasc). A compra foi feita por meio de chamada pública do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, com investimentos de R$ 645 mil.

A Conab projeta que a expectativa é de que o plantio e cultivo das sementes resulte em uma produção superior a 1,2 mil toneladas, possibilitando a geração de renda e a melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiadas.