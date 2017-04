Como melhorar o consumo de combustível, Veja alguma dicas

Imagem: reprodução pixabay.com

Dados de um estudo realizado pela Agência Autoinforme em 2015 confirmam: os gastos mensais do brasileiro com o automóvel são altos. Segundo a pesquisa, a despesa fica em torno de R$ 1.185,00 por mês, sendo que aproximadamente 30% desse total é direcionado ao combustível - R$ 344,00.

Diante deste panorama, será que há algo que possa ser feito para reduzir o consumo de combustível e diminuir o gasto no final de todo mês? Veja algumas dicas!

Reduzindo o gasto com combustível

Para quem prefere carros mais potentes, maiores e que, consequentemente, gastam mais combustível, a dica é procurar por modelos que tenham um desempenho mais econômico sem deixar a potência de lado, como é o caso do Novo Aircross, da montadora francesa Citröen, considerado um dos crossovers mais econômicos do Brasil. No caso de modelos mais compactos, a dica é a mesma: tentar combinar o melhor desempenho possível com o menor gasto possível.

Fique atento aos pneus, pois a calibragem inadequada faz com que o carro consuma mais. em caso de congestionamento, sempre desligue o carro e evite o ponto morto, pois o consumo também é aumentado nesse caso.

Desacelere: velocidades acima de 90km/h aumentam o gasto com combustível, o que fica ainda maior acima de 110km/h. O ar-condicionado é outro grande consumidor, bem como o peso excessivo no veículo. Se precisar viajar com muitas bagagens, faça a distribuição de modo equilibrado.

Dirija com tranquilidade. Freadas bruscas, pneus cantando, acelerar excessivamente e outras atitudes do tipo, além de comprometerem o motor do carro com o tempo, também aumentam o gasto.

Finalmente, cuide sempre da manutenção do seu veículo. Além de essencial para manter o bom funcionamento geral do carro e, assim, garantir a segurança do motorista e dos passageiros, a manutenção mantém toda a estrutura interna em dia, diminuindo gastos e mantendo a eficácia do motor.