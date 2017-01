Carne com mais qualidade e renda ao produtor são objetivos do Precoce MS

Carne com mais qualidade e maior rentabilidade ao produtor. Essa é a proposta da nova versão do programa Novilho Precoce, que à partir de agora, se chama Precoce MS. Segundo o secretário da Sepaf (Secretaria de Estado de Produção Agrícola e Familiar) Fernando Lamas, a principal mudança entre o programa lançado em 1990 e o atual, que inicia em 1° de fevereiro é estrutura de avaliação do animal.

Precoce MS - O então denominado Novilho MS foi suspenso em 2015, após serem encontradas irregularidades, como lotes com animais com idade acima do permitido. A reformulação do programa inclui ajustes técnicos e fiscais, realizados pelo Governo do Estado na reformulação do programa, para incentivar a qualidade da produção, premiando o produtor com incentivo financeiro, com foco na qualidade da carne, avaliando o processo produtivo.

Por meio do programa, o produtor que abater o animal precocemente poderá ter isenção de até 67% do valor do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias de Serviços) com a manutenção da qualidade de carcaça em alto nível, através da utilização das boas práticas agropecuárias para a melhoria do rebanho e sustentabilidade ambiental. "O incentivo fiscar do governo do Estado é um meio para a modernização da pecuária", pontua o secretário da Sepaf, Fernando Lamas.

Na última terça-feira (17) iniciou a capacitação das empresas que realizarão o credenciamento dos lotes . Reuniões com frigoríficos também já foram realizadas. "Estamos trabalhando com cronograma que está em dia, o credenciamento para o produtor já está aberto, está havendo uma demanda muito boa e já estamos na fase de capacitação, tanto dos profissionais que realizarão a assistência técnica, quanto das empresas de credenciamento", detalha Lamas.