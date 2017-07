Bolsa de valores dispara após condenação do ex-presidente Lula

Bolsa de valores disparou - Reprodução: G1

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo disparou com a notícia da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Ibovespa, que avançava 0,25% em torno de 13h15, passou a subir 1,24% por volta das 14h, quando a informação foi divulgada.

Pouco depois, o mercado devolveu parte da alta, mas ainda operava em patamar superior à manhã. Às 14h49, o Ibovespa subia 1,35%.

As ações da Petrobras lideram as altas do índice. No mesmo horário, os papéis preferenciais da Petrobras subiam mais de 4%. Já os ordinários operavam em alta de 3,37%.

O efeito foi semelhante no mercado de câmbio. O dólar, que já caia para cerca de R$ 3,23, despencou para a casa dos R$ 3,20 quando a informação foi divulgada.

O diretor de investimentos da Gradual Investimentos, Pedro Coelho Afonso, disse que o mercado reagiu à notícia já mirando as eleições de 2018, ainda de olho na possibilidade de aprovação da reforma da Previdência. "Agora, aparentemente, o Lula é carta fora do baralho", disse em entrevista ao G1.

Afonso comentou ainda que, mais cedo, em meio aos desdobramentos da denúncia contra o presidente Michel Temer, os mercados não reagiram com tanta força. "O Temer acaba parecendo uma escolha do mercado financeiro, mas, na atual conjuntura, devido a toda essa turbulência, ele seria o 'menos pior', pelo menos para terminar esse governo até a próxima eleição".

Reforma trabalhista

Antes da notícia da condenação de Lula, o mercado refletia a aprovação da reforma trabalhista nesta terça-feira no Senado.

Na véspera, o Ibovespa avançou 1,28%, aos 63.832 pontos. Apesar da alta acima de 1% pelo segundo dia seguido, operadores dizem que ainda é cedo para afirmar que o mercado entrou em uma tendência de alta.