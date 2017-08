Batayporã - Caminhoneiros bloqueiam rodovia MS-276, protesto aumento de combustíveis

Bloqueio ocorre na MS-276, em frente ao Posto Tigrão, na saída de acesso aos estados de São Paulo e Paraná - Imagem: Márcio Rogério / Nova News

Por volta das 11h, mais de dois quilômetros de congestionamento já se formava ao longo da MS-276. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), a previsão para liberação total da rodovia é por volta das 18h.

Em anos anteriores, quando caminhoneiros bloquearam vários trechos de rodovias em todo o País, uma decisão da Justiça Federal determinou multa que variava de R$ 5 mil a R$ 10 mil a cada hora de interdição. A multa seria aplicada de forma individual a cada caminhoneiro ou pessoa física envolvida em protestos que resultassem na interrupção do tráfego em rodovias.

Questionados sobre a realização da manifestação diante do risco de aplicação de multas, os caminhoneiros explicaram que protocolaram documentos junto às autoridades competentes comunicando sobre o bloqueio. Eles também disseram que, de hora em hora, liberam o tráfego por alguns minutos. "Estamos cautelosos, mas afirmamos que mesmo com a pressão do Governo Federal em querer multar os manifestantes, não podemos ficar de braços cruzados. Temos que lutar por nossos direitos", disse outro caminhoneiro.

Obras

Além do bloqueio dos caminhoneiros, outro tipo de interdição causa transtornos aos condutores que passam pela região. Na manhã desta terça-feira (08), equipes que realizavam manutenção na MS-134, entre Nova Andradina e Batayporã, permitiam a passagem de veículos apenas no sistema pare-siga, sendo que, condutores chegavam a ficar parados por até 30 minutos. A rodovia, desde sua inauguração, em 2009, apresenta problemas constantes.