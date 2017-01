Yamaha Lander a R$ 800 e Blazer a R$ 1,5 mil: governo vai leiloar 125 veículos

A SAD (Secretaria de Estado de Administração) publicou nesta segunda-feira (30) um aviso de leilão de 125 veículos que não mais são utilizados pela administração pública estadual. O leilão será realizado presencialmente e também via online.

A abertura da sessão ocorrerá no dia 15 de fevereiro, às 14h30, no auditório da Associação Brasileira de Odontologia de Mato Grosso do Sul, com sede em Campo Grande.

Os lotes podem conter débitos que devem ser pagos pelo adquirente após a aquisição dos veículos. O valor dos lances iniciais depende do estado de conservação e do modelo dos automotivos.

Alguns destaques do leilão são oito motocicletas Yamaha Lander XTZ 250, de 2011, todas avaliadas inicialmente em R$ 800. O preço médio da motocicleta é de R$ 15 mil, nos sites oficiais da empresa.

Uma lista dos 125 lotes contendo o valor do lance inicial, modelo, cor, e ano de cada veículo, além de possíveis débitos, foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, entre as páginas 71 e 73.

A Associação Brasileira de Odontologia de Mato Grosso do Sul, local onde será feita a sessão do leilão, se localiza na rua da Liberdade, n. 836, no bairro Monte Líbano.Ao mesmo tempo, lances poderão ser feitos pelo site da Casa de Leilões.