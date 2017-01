Vírus zika avança em quatro cidades e MS e fechou ano com 348 vítimas, Veja as cidades

FOTO: Sumaia Villela/Agência Brasil

O último boletim de 2016 sobre o monitoramento do vírus zika em Mato Grosso do Sul apontou avanço da doença em Campo Grande, Rio Verde, Corumbá e Dourados. No total, 348 pessoas foram infectadas, dessas, 186 eram ou são gestantes.

Há ainda 38 amostras que dependem de análise laboratorial para comprovar a existência do zika. No ano, foram descartados 1.862 investigações. Nesses quatro municípios houve aumento de casos se comparado os dados anteriores. Na Capital aumentaram três ocorrências, em Corumbá foi um; em Dourados, dois; e em Rio Verde, um também.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou que moradores de 20 cidades foram diretamente afetados pela doença, que ainda gera grande alerta porque pesquisadores não identificaram todos os efeitos que ela pode causar no ser humano.

Entre os problemas já apontados estão microcefalia, no caso de grávidas, e manifestações neurológicas severas. O risco de morte ainda é analisado, mas não está descartado. A transmissão se dá principalmente pelo Aedes aegypti, o mesmo que pode causar dengue e febre chikungunya.

Para quem está com suspeita, a recomendação do Ministério da Saúde é ficar em área isolada para tratamento. As unidades de saúde também estão obrigadas a informar ao órgão sobre os casos, conforme preconiza portaria 204, de 17 de fevereiro de 2016.

"A suspeita em gestantes deve ser comunicada imediatamente (em até 24 horas) para as Secretarias Municipais de Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde, a exemplo dos óbitos suspeitos que também são de comunicação imediata ao Ministério da Saúde", informou nota da SES.

MONITORAMENTO

Dados atualizados hoje e que compreendem todas as semanas de 2016, indicam que as secretarias municipais de saúde estão monitorando ou já acompanharam 195 gestantes que tiveram vírus zika. Há casos em que algumas mulheres ainda aguardam resultado.

O município onde há mais pacientes é Campo Grande, com 148 grávidas. Logo depois aparece Paranaíba, com 12, e Dourados, com sete.

CASOS DE ZIKA NO ESTADO

GRÁVIDAS COM ZIKA

GESTANTES SENDO MONITORADAS