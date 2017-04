Vigilância Sanitária atesta qualidade dos produtos de origem animal em Dourados

O Núcleo de Vigilância Sanitária de Dourados divulgou nota sobre o trabalho desempenhado para atestar a qualidade dos produtos de origem animal no maior município do interior do Estado no contexto da operação Carne Fraca, deflagrada em março. À época, as fiscalizações ocorreram em empresas citadas na operação e demais locais que comercializam ou produzem estes alimentos no município.

A equipe de fiscalização verificou vários estabelecimentos que comercializam produtos de origem animal, onde foram verificados a procedência, conservação e validade. Segundo a Vigilância, durante a operação foram coletadas amostras de produtos de origem animal para análise junto ao Laboratório Central (Lacen), em Campo Grande, e os laudos de análises apresentados esta semana para o município de Dourados foram satisfatórios.

Foram coletadas amostras de mortadela de frango, salsicha, embutido cozido e defumado de peito de peru, retirados aleatoriamente e encaminhados, sob refrigeração, mantendo as condições ideais de transporte, para análise. Os Produtos coletados são registrados no SIF – Serviço de Inspeção Federal.

Segundo a nota, foi encontrada apenas uma irregularidade de incompatibilidade de legislação e os produtos foram apreendidos e inutilizados.

A Vigilância Sanitária de Dourados informa que este tipo trabalho junto aos estabelecimentos de Dourados é contínuo, onde os mesmos são vistoriados para a liberação do alvará sanitário.

A vigilância ressalta que comércio de produtos de origem animal sem inspeção sanitária oferece risco iminente à saúde.

Entre estes problemas, as toxinas produzidas pelas bactérias Staphylococcus aureus, Clostridium spp, Bacillus cereus, Escherichia coli, Vibrio spp, Salmonella spp, Shigella spp, Escherichia coli, Brucelose, alguns vírus como Rotavirus, Noravirus e parasitas como Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum, são combatidos.