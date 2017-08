VíDEOS: Irmãos desaparecem após abordagem policial na fronteira

Os irmãos Rodney Campos dos Santos, 27, e Edney Bruno Ortiz Amorim, 20, estão desaparecidos após serem vistos pela última vez em uma abordagem do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), nas proximidades de um posto de combustível, em Ponta Porã, na saída para Antonio João.

Os irmãos que são moradores de Ponta Porã estão desaparecidos desde o último sábado (12). O veículo, um VW Golf foi encontrado abandonado no mesmo dia na cidade. Segundo a família, a abordagem ocorreu no mesmo dia.

A família fez um boletim de ocorrência nesta terça-feira (15) de desaparecimento, após a circulação dos vídeos. Duas filmagens da abordagem estão circulando nas redes sociais. Em um deles, com um minuto e dois segundos, aparece os dois sendo abordados e os policiais fazendo vistorias no veículo.

O outro também de um minuto e dois segundos acaba no momento em que um dos jovens entra no banco traseiro do Golf. Neste mesmo momento, no final do vídeo, um policial entra pela porta do motorista, outro policial pela porta do passageiro do carro de passeio, e, ao fundo aparece o outro rapaz entrando na viatura da polícia. Rodney, visto entrando na viatura possui passagem por tráfico de drogas.

No mesmo dia, o pai, Claudinei dos Santos foi a delegacia. "Eu fiquei sabendo sábado, umas três horas da tarde de que o DOF tinha apreendido os meus filhos em barreira na cidade e em seguida, acompanhado de familiares, fui até o 2º DP onde fui procurar saber onde meus filhos estavam presos, mas fui informado pelo delegado que eles não tinham sido presos. Procurei saber onde o DOF tinha levado os meus filhos, mas o delegado não deu muita atenção aos meus pedidos, colocando muitos obstáculos para fazer uma busca de meus filhos e foi quando na segunda-feira (14), eu consegui os vídeos e fui atrás da policia de novo" disse ao site Ponta Porã Informa.

O DOF emitiu uma nota dizendo que abriu um inquérito policial militar sobre o caso, Leia a nota:

Dourados (MS) – O Diretor do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Coronel PM Kleber Haddad Lane, informa que baixou uma Postaria instaurando um Inquérito Policial Militar (IPM) para apuração dos fatos, tão logo teve acesso às imagens e filmagens de uma abordagem do DOF ocorrida em Ponta Porã, MS.

Os policiais militares de serviço daquela área foram afastados das suas funções e aguardam o transcorrer das investigações.

Assessoria de Comunicação Social – DOF/Sejusp