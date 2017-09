VÍDEO: Mulheres gravam 'vídeo selfie' momentos antes de morrer em acidente na BR-153

FOTO: FACEBOOK -

Vítimas viajavam de Goiânia (GO) para Barrolândia (TO), quando carro bateu de frente com carreta. Filha de motorista disse que ela ‘não conhecia muito bem a estrada’.

Um vídeo selfie divulgado na internet mostra os últimos momentos antes de um acidente que matou três mulheres na BR-153, no último sábado (2). As imagens foram publicadas em um perfil nas redes sociais por Elisia Letícia Neves, filha de Lélia Neves, que dirigia o carro. Além dela, Ivanilda Neves e Karine Neves também estavam no veículo e não resistiram. Na gravação, as três aparecem sorrindo, cantando e aproveitando a viagem.

O acidente aconteceu em Gurupi, no sul do Tocantins. O carro em que as mulheres estavam se chocou com uma carreta. O motorista da carreta não teve ferimentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a condutora teria perdido o controle do carro e invadido a pista contrária.