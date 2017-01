Vídeo mostra bebê que nasceu com duas cabeças, ASSISTA

Vídeo curto mostra o bebê com duas cabeças que nasceu na última sexta-feira (6) em Cuidade Juárez (estado de Chihuahua, México). A notícia que circula na imprensa mexicana foi confirmada pelo Instituto de Seguro Social Mexicano (IMSS).

O recém-nascido não tem dois corpos unidos em algum ponto, o fato é incomum pois a criança tem apenas um corpo. Não há detalhes sobre o nascimento, sexo ou estado de saúde.

No vídeo que mostra um corpo com duas cabeças, vivas e em movimento, nos braços de um adulto não identificado. O vídeo tem apenas cinco segundos, intitulado como "bebê nasce com 2 cabeças", publicado em 06 de janeiro de 2017.