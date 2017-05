VÍDEO: adolescente é arrastada pelo cabelo e espancada até desmaiar em cidade do MS

A Polícia Civil investiga a gravação e divulgação de um vídeo em que uma adolescente aparece sendo espancada até perder a consciência em Nova Alvorada do Sul, a 120 quilômetros de Campo Grande. Nas imagens é possível ver a autora, aparentemente menor de idade, socando e chutando a cabeça da vítima.

Segundo o site Nova Alvorada News, as agressões teriam acontecido no Jardim Eldorado. No vídeo é possível ver a autora arrastar a vítima pelos cabelos, enquanto desfere socos e chutes em seu rosto. A violência dos golpes é tanta que a adolescente desmaia.

Testemunhas afirmaram que a menina chegou a sofrer convulsão, mas equipes da Delegacia de Polícia Civil da cidade asseguraram que todos os envolvidos estão bem.

Nos comentário do vídeo, algumas pessoas chamam a vítima de ‘talarica’, termo usado para quem fica com o namorado de uma amiga, mas o motivo da briga não foi divulgado pela polícia. As duas garotas já foram identificadas e agora investiga apura a participação de terceiros na gravação do vídeo.

“Estaremos abrindo um procedimento investigatório para identificar quem estava filmando e se existiam outras pessoas próximas, pois essas pessoas podem ser indiciadas e responsabilizadas criminalmente por essa omissão”, explicou o delegado Roberto Faria em entrevista ao site local. O Conselho Tutelar também irá acompanhar o caso.