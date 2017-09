'Vi muito vidro caindo e fachadas desabando': o caos provocado pelo terremoto no México

A família Martínez Valencia estava em seu apartamento no terceiro andar de um edifício na Avenida Pacífico, em Coyoacán, no sul da Cidade do México, quando o terremoto começou.

"O prédio começou a trepidar. Balançava de um lado para o outro e fazia um barulho horrível. Tudo rangia, parecia um pesadelo. Nosso primeiro impulso foi sair, mas tudo se mexia com tanta força que era praticamente impossível descer as escadas", conta Dydre Martínez.

O tremor foi registrado às 13h14 no horário local (15h14 em Brasília) com epicentro nos arredores da cidade de Axochiapan, no Estado de Morelos, a 120 quilômetros da Cidade do México.