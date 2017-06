Vereadores são sequestrados por criminosos após sessão parlamentar

Dois vereadores de Aliança do Tocantins, região sul do estado, foram sequestrados na noite desta sexta-feira (9) após a sessão parlamentar da Câmara de Vereadores. Conforme a Polícia Militar, os dois parlamentares foram levados até uma estrada vicinal na zona rural do município de Crixás.

A polícia disse à TV Anhanguera que três criminosos armados chegaram em um veículo de passeio e abordaram os vereadores José coelho e Selma Borges. Os homens roubaram uma camionete e objetos pessoais das vítimas, que foram deixados amarradas.

Conforme a polícia, após serem deixados na estrada vicinal, os vereadores conseguiram se soltar e buscaram ajuda em uma propriedade rural. Eles foram resgatados e passam bem. A PM ainda faz buscas pelos criminosos.