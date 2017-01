Vereador toma posse algemado, escoltado e com uniforme prisional

FOTO: DIVULGAÇÃO

O vereador reeleito Ronilson Marcílio Alves tomou posse do cargo nesta terça-feira (3), na Câmara Municipal de Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais de uma forma inusitada. Ele estava algemado, sob escolta policial e vestindo uniforme do sistema prisional.

Isso porque Ronilson está detido no presídio da cidade desde o dia 19 de dezembro. Ele é acusado de extorquir um padre.

De acordo com o "EM Digital", Ronilson só não tomou posse junto com os demais vereadores eleitos, no último domingo (1º) porque temia protestos populares.

Antes de se dirigir à Câmara Municipal, Ronilson foi diplomado por procuração pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE/ MG) para que pudesse realizar o procedimento.