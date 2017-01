Vendaval destelha casas, provoca queda de árvores e muros no interior do MS

Um vendaval que atingiu os bairros Flor do Campo e Vale do Amanhecer, na tarde de ontem (8) deixou pelo menos, 11 casas destelhadas, derrubou muros, arrancou árvores e estruturas metálicas em Costa Rica, distante 305 km de Campo Grande.

Segundo informações do site Costa Rica em Foco, um bar localizado dentro do estádio municipal Laertão, teve o telhado arrancado com os ventos fortes.

Alguns muros de residências caíram e placas de metal foram arrancadas com o vendaval. Casas foram destelhadas e árvores foram arrancadas. Moradores ficaram sem energia por algumas horas.

Uma placa localizada na entrada da cidade caiu e impediu o trânsito. Foi necessário utilizar um trator para remover a estrutura metálica. Apesar do susto, ninguém se feriu.

A prefeitura já realizaram doação de telhas e outros materiais de construção para os moradores que tiveram prejuízos.

Equipe da Prefeitura, Defesa Civil, Grupo Paraná, Corpo de Bombeiros e voluntários auxiliaram os moradores e as famílias mais afetadas.