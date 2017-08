Vendaval de 110 km/h em Porto Murtinho derruba árvores e destelha casas

Divulgação

Vendaval na cidade de Porto Murtinho destelhou casas, derrubou árvores e cidade ficou sem luz. Torre da Rádio Alto Paraguai FM, com mais de cem metros de altura, caiu devido a força do vento. De acordo com a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a rajada de vento atingiu 110,8 km/h.

Árvores foram derrubadas, casas destelhadas e o fornecimento de energia foi interrompido devido o rompimento de cabos da rede de transmissão, deixando a cidade sem energia até o início da noite de ontem. A comunicação telefônica foi parcialmente comprometida.

A força do vento também causou estragos do outro lado da fronteira, na colônia Carmelo Peralta. As rajadas fizeram barcos pesqueiros virarem. Ninguém ficou ferido.

Outra cidade que deve ter rajadas de vento é Jaraguari. Há registro de alerta para os moradores tomarem cuidado.

A previsão feita pelos meteorologistas do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE) é de que o sistema frontal avance no decorrer do domingo (13) até o sul de Rondônia, além de invadir áreas do sudoeste e sul de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, grande parte do Paraná e de Santa Catarina, chegando mais à noite ao oeste de São Paulo.