Vazamento de amônia causa desmaios e funcionários do JBS correm para rodovia

É intensa a movimentação de equipes de socorro na unidade 2 do frigorífico JBS.

S em Campo Grande, na saída para Sidrolândia, onde aconteceu um vazamento de amônia, gás tóxico usado em sistemas de refrigeração, no início da tarde desta quinta-feira (6).

Segundo a reportagem apurou, a sirene alertou para o acidente por volta das 13h, quando muitos empregados voltavam do almoço.O relato deles é que houve desmaios e gente passando mal, vomitando por exemplo.

A reação foi ir para a rodovia BR-060, que fica na frente da unidade. Na sequência,o setor de segurança do trabalho agiu, retirando as pessoas da rodovia.

Não há informações ainda de número de funcionários atingidos pelo acidente. Os bombeiros e o Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) enviaram pelo menos 10 viaturas.

A equipe de reportagem do Jornal Midiamax que está no local presenciou funcionários do lado de fora depois que o local foi evacuado em razão do acidente. Uma outra parte deles, pelo menos 50, está no pátio da entidade.

Também há funcionários ainda dentro da unidade, de acordo com as primeiras informações obtidas. Ninguém da empresa manifestou-se ainda.